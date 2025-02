Piazza Affari tocca nuovi massimi: Ftse Mib supera i 39 mila punti

Piazza Affari continua a ritoccare i suoi massimi con il Ftse Mib che supera per la prima volta dalla fine del 2007 i 39 mila punti al termine di una seduta positiva per tutte le Borse europee e per Wall Street, con gli investitori che attendono la nuova trimestrale di Nvidia e guardano agli sviluppi in Ucraina.

A trascinare il listino milanese sono state ancora una volta le banche con Intesa (+3,3%), Unicredit (+3,1%), Bper (+2,8%) e Banco Bpm (+2,5%) sugli scudi. Maglia rosa a Campari (+3,4%) che la settimana prossima presenterà i conti, in luce anche Unipol (+2,6%), Prysmian (+2,3%) e Buzzi (+2,2%).

Male invece Stellantis (-4%), dopo conti e outlook sulla marginalità deludenti, Saipem (-2,9%), che ritraccia dopo la corsa della vigilia, e Stm (-2,5%), che sconta le tensioni sulla governance. Fuori dal Ftse Mib in luce anche Avio (+5,3%) e Ferragamo (+5%).