Piazza Affari inizia la settimana piatta: Ftse Mib in lieve crescita

In avvio di settimana Piazza Affari si mostra piatta insieme agli altri mercati azionari europei: l'indice Ftse Mib, dopo una partenza marginalmente positiva, cresce dello 0,3%, con in evidenza Saipem (+2,8%) e Tim, che sale di fino a due percentuali a 0,3 euro.

In generale i mercati europei sembrano attendere novità dai colloqui Trump-Putin sull'Ucraina e in Borsa a Milano vanno bene anche Stellantis ed Iveco, in aumento entrambe dell'1,3%, con Eni in crescita di un punto percentuale.

Nel giorno dell'avvio dell'Opa su Anima, Banco Bpm, dopo un avvio tranquillo cresce dell'1,1% a 10 euro, mentre il titolo del gruppo del risparmio gestito resta calmo a quota 6,97.

Tra i gruppi a elevata capitalizzazione della Borsa di Milano, deboli Buzzi (-0,9%) e Diasorin, che cede un punto percentuale.