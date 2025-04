Piazza Affari in ripresa: Stellantis e Stm trainano l'ottimismo

Piazza Affari, oggi non più penalizzata dallo stacco dei dividendi, recupera terreno con convinzione (+1%) al pari delle altre Borse europee per il ritorno dell'ottimismo sul fronte della guerra dei dazi e dello scontro fra Trump e Fed: entrambi sono stati mitigati dalle ultime dichiarazioni, più accomodanti, del presidente degli Stati Uniti. A Milano rimbalza Stellantis (+3,9%), corre Stm (+3,6%) in linea con le altre aziende di semiconduttori, in luce anche Nexi (+3,5%). Giù invece Leonardo -3%.