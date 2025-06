Piazza Affari in rialzo spinta da rally chip e scissione holding franco-italiana

Piazza Affari si muove in rialzo sostenuta dal rally di St (+6,4%) in scia al rialzo dei chip in Europa e delle indiscrezioni su una scissione allo studio per la holding di controllo dove convivono il Mef e la Banque publique d'investissement francese. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,3% mentre da contrappeso fanno le banche e i titoli dell'energia: Italgas cede l'1,2%, Enel lo 0,58%, Mps l'1,11% e Mediobanca lo 0,92 per cento.

Le azioni dei produttori europei di chip stanno correndo dopo che la società americana ON Semiconductor ha dichiarato di vedere segnali di ripresa generalizzata nella domanda. Bene anche Prysmian (+2,05%) e Iveco (+2%).