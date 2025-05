Piazza Affari in rialzo: Ftse Mib avanza con Pechino pronta al dialogo sui dazi

Avvio brillante per Piazza Affari, che corre insieme alle altre Borse europee in scia alle aperture di Pechino per un confronto con gli Usa sui dazi. Il Ftse Mib avanza dell'1,2% spinto dagli acquisti su Prysmian (+3,7%), Leonardo (+2,4%), Stm (+2,$%), Buzzi (+2,2%) e Unipol (+2%) mentre il ritorno per l'appetito al rischio frena le utility con A2A, Italgas, Terna e Snam che cedono lo 0,8%.

Sul fronte bancario corrono Unicredit (+2,2%), Mps (+2,1%) e Bper (+1,8%), che riducono lo sconto delle rispettive offerte sulle 'prede' Banco Bpm (+1,4%), Mediobanca (+1,1%) e Popolare di Sondrio (+0,5%). Positive anche Generali (+0,6%) e Banca Generali (+1,8%), che continua a correre dopo l'offerta di Piazzetta Cuccia. Fuori dal Ftse Mib sprint di Danieli (+5,5%) in scia a una commessa da un miliardo per la costruzione di un impianto di produzione di acciaio green in Svezia.