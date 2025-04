Piazza Affari in lieve rialzo: Ftse Mib a +0,1%, brillano Stm e Saipem

Prosegue cauta Piazza Affari (+0,1%) dopo oltre un'ora e mezza di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,1% dopo una breve incursione in territorio negativo. In rialzo a 113 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 2,2 punti al 3,6% e quello tedesco di 1,9 punti oltre il 2,47%.

Brillante Stm (+2,15%) dopo i conti trimestrali diffusi anche da Saipem (+1,67%), che conferma le stime sul 2025, ed Eni (+1,58%). In campo bancario svetta Mps (+0,65%), seguita da Banco Bpm (+0,8%), che riunisce il Cda. Acquisti anche su Bper (+0,7%), cauta Popolare Sondrio (+0,14%), piatta Mediobanca (-0,03%), in calo invece Unicredit (-0,35%) e Intesa (-0,32%).

Bene Tim (+0,96%) e Generali (+0,86%), la cui assemblea è in corso per approvare il bilancio e rinnovare il Cda, poco mossa invece Stellantis (+0,06%) dopo i dati sulle vendite di auto in Europa. Segno meno per Iveco (-1,83%), Moncler (-0,7%) e Cucinelli (-0,26%) all'indomani dei conti trimestrali di Kering.