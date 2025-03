Piazza Affari in leggero rialzo, Leonardo e Mediolanum guidano il listino

Piazza Affari conferma l'avvio leggermente positivo, con l'indice Ftse Mib che sale dello 0,1%, sostanzialmente in linea con le altre Borse europee, che appaiono tutte in attesa di chiarezza sui dazi statunitensi.

Calmo anche lo spread Btp-Bund sui 110 punti base e l'euro piatto contro il dollaro su quota 1,079. Debole invece la sterlina che cede lo 0,4% a 1,29 rispetto al dollaro dopo i dati dell'inflazione della Gran Bretagna leggermente inferiori rispetto alle stime.

In questo quadro, in Piazza Affari nel paniere ad alta capitalizzazione il titolo migliore è Leonardo, che sale dell'1,7%, con Mediolanum in rialzo dell'1,1%. In linea con il listino generale Tim, mentre sono deboli Nexi, Stm, Amplifon e Pirelli (quest'ultima nel giorno del Cda anche sulla partecipazione degli azionisti cinesi) che cedono oltre un punto percentuale.