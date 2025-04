Piazza Affari in crescita: Ftse Mib +1,45%, Prysmian e Stm sugli scudi

Allunga il passo Piazza Affari nell'ultimo quarto di seduta, con l'indice Ftse Mib in crescita dell'1,45% a 36.490 punti e lo spread tra Btp e Bund tedeschi in calo sotto quota 112 punti e il rendimento annuo italiano in crescita di 2,2 punti al 3,62% contro i 7,1 punti in più di quello tedesco al 2,51%.

Sugli scudi Prysmian ed Stm (+7,1% entrambe), spinte dall'apertura del presidente Usa Donald Trump sui dazi, che favorisce anche Iveco (+5,3%), Stellantis (+5,17%), mentre appare più cauta Ferrari (+1,21%).

In campo bancario corrono Mps (+4,35%) e Mediobanca (+3%), a cui gli analisti di Intewsa (+2,52%) hanno alzato il prezzo obiettivo da 16,3 a 17,2 euro, lasciando invariata la raccomandazione 'neutral'. In luce anche Bper (+2,8%), confermate le raccomandazioni d'acquisto su Unicredit (+2,73%) e Banco Bpm (+2%).

Acquisti sul lusso con Cucinelli (+2,36%) e Moncler (+2,3%), più caute Tenaris (+0,69%), invariata Saipem che diffonde la trimestrale a Borsa chiusa, deboli Leonardo (-2,78%), Terna (-2,51%), Snam (-2,18%), Hera (-2%), Italgas (-1,62%) e A2a (-1,63%). Poco mosse Eni (+0,37%) e Tim (-0,15%).