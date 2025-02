Piazza Affari in calo: Ftse Mib scende dello 0,4% tra incertezze politiche tedesche

Piazza Affari gira in calo dopo un avvio incerto mentre gli investitori prendono atto di un voto tedesco che, pur non riservando soprese rispetto alle attese della vigilia, rischia di lasciare il cancelliere in pectore Friedrich Merz senza i voti necessari per allentare la politica di bilancio.

Il Ftse Mib arretra dello 0,4% con Prysmian (-3,1%) e Tenaris (-2%) in testa ai ribassi davanti a Cucinelli (-1,3%), Stm (-1,2%) e Unicredit (-1%).

Dopo una partenza a razzo riduce i rialzi Saipem (+1%) che ieri ha annunciato un accordo per fondersi con Subsea 7, che balza del 7% sulla Borsa di Oslo anche grazie a un dividendo straordinario di 450 milioni.

Bene Nexi (+0,9%) e Recordati (+1%), così come Poste (+0,6%) e Leonardo (+0,6%).