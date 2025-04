Piazza Affari in calo: Ftse Mib a -1,35%, bancari sotto pressione

Scivola Piazza Affari nell'ultima ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in calo dell'1,35% a 37.367 punti e gran parte del listino dei titoli principali in rosso. Si assesta sotto i 113 punti lo spread tra Btp e Bund, che scende a 112,7 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 3,1 punti al 3,57% e quello tedesco di 4,7 punti al 2,44%.

Sotto pressione i bancari in pieno risiko. La peggiore è Mps (-3,25%), preceduta di poco da Unicredit (-2,94%) e Mediobanca (-2,64%). Deboli Banco Bpm (-2,27%) e Intesa (-2,2%), più cauta invece Popolare Sondrio (-1,21%). Segno meno anche per Stm (-2,31%), in linea con l'andamento del settore in Europa. Si conferma debole Stellantis (-1,88%), che ha sospeso le stime dopo i conti trimestrali. Attesi per il 5 maggio invece i conti di Iveco (-1,45%).

Pochi i rialzi, limitati a Recordati (+2,69%), Campari (+1,91%), Inwit (+1,05%), Leonardo (+0,86%) e Diasorin (+0,71%). Debole Eni (-1%) con il calo del greggio Usa (-1,29%), che scende sotto i 60 dollari al barile, mentre il Brent (-1,45%) si mantiene sotto i 63,5 dollari.