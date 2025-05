Piazza Affari in calo: Ftse Mib scende dello 0,23%, Amplifon in rialzo del 4,77%

Piazza Affari si allinea agli altri listini in negativo e cede lo 0,23% con il Ftse Mib a 38.462 punti. Cala lo spread. Il differenziale tra Btp e Bund è su quota 107 punti con il rendimento del decennale italiano che scende di 3 punti base al 3,59%.

Restano in evidenza Amplifon (+4,77%) che è 'buy' per Banca Akros. Buon passo poi per Italgas (+1,26%) in scia alla trimestrale.

Vendite su Buzzi (-2%), Fineco (-1,99%) dopo i conti. In ordine sparso i bancari con Banco Bpm che cede lo 0,49% in attesa della trimestrale. Flette anche Unicredit (-0,63%) così come Intesa (-0,7%) e Bper (-0,59%) e Mps (-0,24%). Positive invece Mediobanca (+0,48%) e Popolare di Sondrio (+0,13%).