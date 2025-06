Piazza Affari è debole (-1,3%) con gli altri listini europei e con Wall Street dopo il dato sulle vendite retail negli Usa, in calo per il secondo mese consecutivo, ma soprattutto per il perdurare dello scontro fra Iran e Israele.

A Milano brilla Cucinelli (+3%) in controtendenza rispetto agli altri titoli del lusso. In scia al petrolio bene anche Saipem (+2%), Tenaris (+1,9%) ed Eni (+1,2%). Vendite sui bancari a partire da Unicredit (-2,7%).