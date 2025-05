Piazza Affari: Ftse Mib in rialzo, Prysmian e Leonardo trainano il mercato

Piazza Affari punta a rispolverare il record toccato lo scorso 16 maggio a 40.656 punti. Dopo 3 ore di scambi l'indice Ftse Mib guadagna lo 0,6% a 40.227 punti, segnando il secondo rialzo consecutivo dopo lo scivolone a 39.513 punti di venerdì scorso a seguito dell'annuncio di Trump di nuovi dazi Usa al 50% sull'Ue.

Si stabilizza sopra i 100 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi (100,4 punti), con il rendimento annuo italiano in calo di 1,1 punti al 3,54%, quello tedesco di 2,1 punti al 2,53% e Usa di 5 punti al 4,46%.

Allungo solitario di Prysmian (+4,45%) sull'onda lunga del invio dei dazi Usa, che favorisce anche Stm (+2,35%). In evidenza Leonardo (+2,37%), in lizza per la divisione veicoli blindati di Iveco (+1,32%). Seguono Amplifon (+2,11%), Nexi (+2,02%), Interpump (+1,97%), Stellantis (+1,54%) e Ferrari (+0,97%) nel giorno dei dati sulle immatricolazioni di auto in Italia e in Europa.

Bene Tim (+1,46%) e Cucinelli (+0,85%), deboli invece Bper (-0,88%), Italgas (-0,63%) e Popolare Sondrio (-0,51%), che gira in calo. Sul fronte bancario cedono anche Intesa (-0,4%), Mediobanca (-0,39%), Montepaschi (-0,33%) e Banco Bpm (-0,31%). Poco mossa Unicredit (+0,07%), che resiste sopra la parità. Positive Eni (+0,8%) e Saipem (+0,98%) con il greggio Usa che gira al rialzo (Wti +0,21% a 61,66 dollari al barile).