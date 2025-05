Piazza Affari: Ftse Mib in calo del 1,66% per lo stacco della cedola

Piazza Affari parte pesante con l'indice Ftse Mib che cede l'1,66% sotto il peso dello stacco della cedola da parte di 24 società del listino principale. Al netto dell'effetto dividendo, che pesa per l'1,77%, il Ftse Mib sarebbe in lieve rialzo. Rettificando i prezzi dei titoli con il dividendo staccato, sul listino milanese si mettono in luce le banche, con Bper (+5,3%), Mps (+4,4%), Sondrio (+4,1%) e Banco Bpm (+2,7%), che scambiano tutte senza cedola, seguite da Saipem (+2,3%), Azimut (+2%), Intesa (+1,6%) e Nexi (+1,6%), anch'esse 'alleggerite' del dividendo. In controtendenza invece Moncler (-2,4%), Cucinelli (-2,3%), Amplifon (-1,6%), Inwit (-1,5%) e Ferrari (-1,3%), che oltre all'effetto della cedola sui propri corsi, scontano un calo ulteriore.