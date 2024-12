Piazza Affari debole nell'ultima seduta dell'anno: Ftse Mib in calo dello 0,38%

Si conferma debole Piazza Affari nella prima mezz'ora di scambi dell'ultima seduta dell'anno. L'indice Ftse Mib cede lo 0,38% a 34.031 punti, con la maggior parte del paniere dei grandi titoli in rosso. In calo a 113,9 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiani in ribasso di 1,1 punti al 3,53% e quello tedesco di 0,4 punti al 2,38%.

Deboli Ferrari (-1,16%), Prysmian (-1,09%) e Leonardo (-0,97%). Tiene Mps (+0,33%) dopo l'ingresso dei nuovi consiglieri d'amministrazione annunciato sabato, mentre cedono Popolare Sondrio (-0,8%), Banco Bpm (-0,77%), Bper (-0,46%) e Intesa (-0,34%), quasi immobile Unicredit (-0,03%).

Pochi movimenti per Hera (+0,18%), A2a (+0,05%), Enel (+0,03%), Moncler (+0,04%), Eni (+0,03%) e Snam (+0,02%), in calo invece Saipem (-0,72%), Stm (-0,61%), Stellantis (-0,57%) e Generali (-0,51%).