Piazza Affari crolla: peggior performance tra le Borse europee, pesano dazi e risultati deludenti

Piazza Affari scivola (-1,9%) e fa peggio delle altre Borse europee mentre Wall Street ha rallentato. Sui listini del Vecchio Continente - con l'eccezione di Londra (+0,03%), che è fuori dalle Ue e dall'eurozona - continuano a pesare i timori per l'impatto dei dazi al 25% annunciati dal presidente Usa Donald Trump che colpiscono soprattutto i Paesi che esportano di più verso gli Stati Uniti ossia la Germania e l'Italia. Non a caso Francoforte segna il maggior calo (-1,6%) dopo Milano. Non va tuttavia molto meglio a Parigi (-0,99%).

La piazza italiana risente tuttavia anche dei risultati e della guidance deludenti di Prysmian (-11,3%), del collocamento fatto da Exor di azioni Ferrari (-8,2%) e del cattivo andamento di Stellantis (-5,6%). I conti premiano invece Pirelli (+4,54%) e Saipem (+2,68%). Sempre bene poi Leonardo (+1,92%) come altri titoli della difesa. Tra le aziende 'minori' non è piaciuta, più che i risultati, la scarsa visibilità sulla pubblicità di Mfe (-4% le azioni A e -3% le B).