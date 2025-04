Piazza Affari chiude in rialzo dopo l'annuncio di Trump sui dazi alla Cina

Chiusura brillante per Piazza Affari all'indomani dell'annuncio del presidente Usa Donald Trump, disposto a valutare una riduzione dei dazi alla Cina. L'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,42% a 36.457 punti tra scambi vivaci per oltre 3,5 miliardi di euro di controvalore, quasi 800 milioni in più rispetto alla vigilia. In crescita dell'1,45% a 36.490 punti e lo spread tra Btp e Bund tedeschi in calo sotto quota 112 punti e il rendimento annuo italiano in crescita di 2,2 punti al 3,62% contro i 7,1 punti in più di quello tedesco al 2,51%.

La maglia rosa è stata conquistata da Stm (+6,03%), che insieme a Prysmian (+5,42%) e Stellantis (+2,93%) appare tra i titoli più legati alle dinamiche sulle tariffe commerciali mentre è stata più cauta Ferrari (+0,7%). Vivaci Amplifon (+3,61%) e Pirelli (+1,82%).

In campo bancario sugli scudi Mps (+4,3%), Popolare Sondrio (+3,41%), Unicredit (+2,81%) e Intesa (+2,79%), i cui analisti hanno alzato il prezzo obiettivo di Mediobanca (+2,41%) da 16,3 a 17,2 euro, lasciando invariata la raccomandazione 'neutral'. Positiva anche Bper (+2,44%), confermate poi le raccomandazioni d'acquisto di Intesa sulla già citata Unicredit (+2,73%) e su Banco Bpm (+2,13%).

Acquisti sul lusso di Cucinelli (+1,54%) e Moncler (+1,19%). Bene Saipem (+1,26%) prima di diffondere la trimestrale, Tim (+0,94%), più caute Eni (+0,26%) e Tenaris (+0,1%). Deboli Terna (-2,02%), Leonardo (-1,77%), Italgas (-1,76%), Snam (-1,31%), A2a (-1,3%) ed Hera (-1,18%).