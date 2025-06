Piazza Affari chiude in rialzo: indice supera i 40mila punti, bene Stellantis e Stm

Ha chiuso in rialzo Piazza Affari, con l'indice in crescita dello 0,23% a 40.074 punti, riportandosi sopra la soglia dei 40mila punti attorno alla quale oscilla da oltre 5 sedute. In ripresa gli scambi, per oltre 3 miliardi di euro di controvalore, inferiori però ai 5,72 registrati lo scorso 30 maggio.

In ribasso a 97 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 0,4 punti il rendimento annuo italiano al 3,49%, mentre quello tedesco ha chiuso invariato al 2,52%.

Il mercato ha premiato oggi Stm (+3,44%), insieme ai rivali europei, e Stellantis (+2,58%), in attesa dei dati sulle vendite in Italia in maggio, diffusi poi a borsa chiusa. Brillanti poi Amplifon (+2,54%), Prysmian (+1,73%) e Leonardo (+1,53%), mentre è scivolata Mediobanca (-3,04%), che ha collocato un bond da 750 milioni.

A borsa chiusa il gruppo Caltagirone ha chiesto il rinvio della prossima assemblea di Piazzetta Cuccia, prevista per il prossimo 16 giugno. Pesanti anche Generali (-2,06%), Poste (-1,46%) e Snam (-1,32%). Segno meno per A2a (-1%), Terna (-0,95%), Campari (-0,71%) e Tim (-0,69%), più cauta invece Cucinelli (-0,47%).

In ordine sparso Unicredit (+0,99%), Banco Bpm (+0,49%), Popolare Sondrio (+0,13%), Mps (+0,01%), Bper (-0,39%) e Intesa (-0,19%).