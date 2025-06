Piazza Affari chiude in parità, Ftse Mib a 39.990 punti

Si porta di nuovo sulla parità Piazza Affari a circa un'ora dalla chiusura, con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,02% a 39.990 punti e il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi che si mantiene sotto quota 100 punti assestandosi a 97,7 punti. In calo di 1,9 punti il rendimento annuo italiano, che scende al 3,48%, mentre quello tedesco cede 2,2 punti al 2,5%.

Sugli scudi Stm (+2,21%) insieme ai rivali europei, seguita da Amplifon (+1,83%), Prysmian (+1,63%), Leonardo (+1,34%) e Stellantis (+1,2%) in vista delle vendite di auto in Italia in maggio. Acquisti anche su Eni (+0,73%), favorita dal rialzo del greggio, Iveco (+0,68%) e Italgas (+0,64%).

Scivola Mediobanca (-3,14%), preceduta da Campari (-1,47%) e Generali (-1,4%). In ordine sparso Banco Bpm (+0,49%), Unicredit (+0l37%), Popolare Sondrio (+0,13%), Intesa (+0,02%), Mps (-0,36%) e Bper (-0,15%).