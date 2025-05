Piazza Affari apre in rialzo con Ftse Mib sostenuta da Tim e Campari

Primi scambi in cauto rialzo per Piazza Affari con l'indice Ftse Mib che avanza dello 0,29% sostenuto da Tim (1,6%), in scia ai risultati record di Tim Brasil, Campari (+1,2%), Saipem (+0,9%) e Unicredit (+0,9%), la cui offerta per Banco Bpm (-0,6%) appare sempre più in salita. Bene anche la Popolare di Sondrio (+0,8%) e Nexi (+0,8%), Eni risale (+0,8%) con il petrolio. Avanzano a braccetto Mediobanca (+0,5%) e Mps (+0,6%) con l'ad di Piazzetta Cuccia, Alberto Nagel, che si appresta a spiegare al governo il senso dell'operazione su Banca Generali (+1,2%) e in vista del cda del Leone (+0,1%) che domani avvierà l'iter per analizzare dell'operazione. In controtendenza Diasorin (-1,1%), Fineco (-0,7%) e Stm (-0,5%).