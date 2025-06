Piazza Affari apre in calo in attesa delle decisioni della Bce e dei dati Usa

Avvio fiacco per Piazza Affari dove gli investitori restano alla finestra in attesa delle decisioni della Bce e dei dati Usa sui sussidi di disoccupazione del primo pomeriggio. L'indice Ftse Mib cede lo 0,09% appesantito dalle vendite sulle utilities con Snam (-1%), Italgas (-1%) ed Hera (-0,7%) in testa ai ribassi. Fiacche anche Campari (-0,8%), Enel (-0,7%), Terna (0,5%) e A2A (-0,4%). In controtendenza invece Interpump (+1%), Buzzi (+0,8%), Recordati (+0,7%), Azimut (+0,5%) ed Eni (+0,4%). Cauti rialzi tra le banche per la Popolare di Sondrio (+0,4%), su cui l'ops di Bper partirà il 16 giugno, e Mediobanca (+0,2%).