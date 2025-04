Piaggio approva bilancio 2024: ricavi consolidati e utile netto in crescita

L'Assemblea degli azionisti di Piaggio ha approvato il bilancio d'esercizio 2024 con ricavi consolidati per 1.701,3 milioni di euro - sono stati venduti nel mondo 481.600 veicoli - Ebitda a 286,7 milioni di euro, con una marginalità del 16,9%. Il risultato operativo (Ebit) è stato di 147,7 milioni con marginalità dell'8,7%. L'utile netto ha registrato un risultato positivo per 67,2 milioni di euro. L'indebitamento finanziario netto (Pfn) al 31 dicembre 2024 è risultato pari a 534 milioni di euro. Nel 2024 il Gruppo Piaggio ha realizzato investimenti per 182,7 milioni di euro.

L'Assemblea ha deliberato di destinare l'utile di esercizio: per 3.341.938,22 euro a riserva legale; per 19.191.268,35 euro alla riserva 'da Valutazione della partecipazione a Patrimonio Netto'; per complessivi massimi 14.141.815,52 euro a favore dei soci, quale saldo sul dividendo, pari a 4 centesimi di euro (lordo da imposte) per azione ordinaria in aggiunta all'acconto di 11,5 centesimi pagato il 25 settembre (dividendo totale 2024 è 15,5 centesimi). L'assemblea ha approvato la politica di remunerazione relativa all'esercizio 2024 ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del Tuf. Inoltre è stata rinnovata l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie per dotare la società di una "opportunità strategica di investimento".