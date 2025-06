Philippe Donnet di Generali eletto per la quarta volta 'Best CEO' del settore assicurativo europeo

Il ceo di Generali, Philippe Donnet, si conferma per la quarta volta 'Best ceo' del settore assicurativo europeo nell'edizione 2025 della classifica annuale di Extel (ex Institutional Investor), rivista specializzata e società di ricerca indipendente nell'ambito della finanza internazionale. Questo successo si riflette in diverse categorie chiave con il cfo di Generali, Cristiano Borean, riconfermato al primo posto come 'Miglior cfo' del settore assicurativo. Inoltre, il team Investor & rating agency relations di Generali si è classificato al primo posto in diverse categorie.

"Siamo molto orgogliosi che la comunità finanziaria abbia ancora una volta riconosciuto l'eccezionale qualità professionale e l'impegno delle persone di Generali", ha detto Donnet. "I nostri risultati nelle classifiche di quest'anno sono particolarmente significativi perché evidenziano il fantastico lavoro che è alla base del nostro nuovo piano strategico, 'Lifetime Partner 27: Driving Excellence'. Mentre restiamo pienamente focalizzati sul raggiungimento dell'eccellenza nelle relazioni con i clienti, nel modello operativo e nelle competenze chiave, questi importanti riconoscimenti ci motivano ancora di più a raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi", ha aggiunto.