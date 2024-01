Petrolio stabile, Brent a 79 dollari al barile

I prezzi del petrolio questa mattina sono stati contrastati, ma in generale poco volatili. Il prezzo del Wti americano per la consegna a febbraio è aumentato dello 0,15% a 74,19 dollari al barile, mentre i contratti sul Brent per la consegna a marzo hanno registrato una leggera diminuzione dello 0,05% a 79,06 dollari.