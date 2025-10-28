Martedì 28 Ottobre 2025

Guerra alla droga

Carmine Pinto
Guerra alla droga
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Uragano Melissa liveFrancesca BarraAffitti breviOrban MeloniIsraele GazaGuerra Ucraina
Acquista il giornale
Ultima oraPetrolio in calo tra eccesso di offerta e sanzioni Russia
28 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Petrolio in calo tra eccesso di offerta e sanzioni Russia

Petrolio in calo tra eccesso di offerta e sanzioni Russia

Il Wti a 60,37 dollari, il brent si attesta a 64,62 dollari

Il Wti a 60,37 dollari, il brent si attesta a 64,62 dollari

Il Wti a 60,37 dollari, il brent si attesta a 64,62 dollari

Il petrolio è in calo per il terzo consecutivo, con gli investitori che valutano i segnali di un eccesso di offerta e le conseguenze delle sanzioni americane alla Russia.

Le sanzioni a Mosca segnano un "chiaro cambiamento nella narrativa del petrolio, dall'ansia per il surplus al rischio di interruzione", spiega a Bloomberg Charu Chanana, responsabile degli investimenti di Saxo Markets a Singapore.

In questo contesto il Wti registra una flessione dell'1,5% a 60,37 dollari al barile. Il Brent scende dell'1,5% a 64,62 dollari.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Russia