Martedì 19 Agosto 2025

Resistenza difficile

BEPPE BONI
Resistenza difficile
Petrolio in calo, mercati valutano prospettive per Ucraina
19 ago 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Wti vicino a 63 dollari, Brent a 66 dollari

Petrolio in calo sui mercati asiatici, con gli operatori che valutano la prospettiva di una fine delle ostilità per l'Ucraina, dopo i colloqui a Washington tra il presidente Usa Donald Trump e i leader europei e la possibilità di un bilaterale tra Zelensky e Putin. Il Brent con consegna a ottobre è in calo dello 0,7% a 66,12 dollari al barile, mentre il Wti con consegna a settembre cede lo 0,7% a 62,95 dollari al barile.

