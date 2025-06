Sono in calo questa mattina i prezzi del petrolio, influenzati al ribasso dalle nuove dichiarazioni di Donald Trump, pronto a imporre dazi unilaterali ai Paesi che non trattano con gli Usa. Il Wti americano per luglio arretra dello 0,7% a 67,7 dollari, mentre il contratto per agosto del Brent del mare del Nord perde lo 0,77% scendendo a 69,2 dollari al barile.