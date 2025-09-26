Perotti, per Nautor Swan raddoppio fatturato in 3-5 anni

Nautor Swan, il cantiere dei maxi yacht acquistato l'anno scorso da Sanlorenzo Yacht ha spazi di crescita e obiettivi ambiziosi. "Il gruppo ha raddoppiato il suo fatturato dal 2019 al 2025, passando da 450 milioni a un miliardo" ricorda Massimo Perotti, presidente e ceo di Sanlorenzo Yacht mentre il cantiere finlandese, con la guida di Giovanni Pomati, in 7 anni ha raddoppiato il suo fatturato arrivando oggi intorno ai 100 milioni di euro ma non si ferma. "La vision è di salire sopra i 200 milioni" spiega Pomati all'ANSA, a margine del Monaco Yacht Show.

"Il rischio geopolitico c'è e dobbiamo tenerne conto. Se c'è il mercato spingeremo di più e l'obiettivo sarà raggiunto in 3 anni, se c'è un mercato più difficile saremo più lenti e ci arriveremo a 5 anni" commenta Perotti ma "non è importante 3 o 5 anni, è importante che le scelte che facciamo di prodotto, di mercato siano quelle giuste per crescere poi magari del 10%, come è nel dna del gruppo", con attenzione alla marginalità.