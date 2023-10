Pernigotti, Gianduiotto torna in negozi a ottobre

L'iconico Gianduiotto della Pernigotti è tornato sugli scaffali. Dopo le vicissitudini aziendali degli anni scorsi e l'acquisizione da parte di JP Morgan nell'ottobre 2022, la storica azienda dolciaria di Novi Ligure (Alessandria) ha iniziato le consegne per la campagna autunno-inverno 2023. Il cioccolatino, caratterizzato da un esclusivo incarto color rame che ha sostituito quello dorato, sarà disponibile in tre versioni (classico, fondente e extra fondente 70%); per il Cremino si potrà scegliere tra classico e fondente. Grande ritorno anche per le stecche di cioccolato Pepitas, Nocciolato, Torroni e, dopo quattro anni di assenza dal mercato, dei Torroncini. Novità anche per le Creme Spalmabili, prodotte in Italia. Secondo il direttore commerciale Luigi Leonetti, l'intera offerta della Pernigotti è stata rinnovata, a partire dalle ricette e dalle confezioni, per rilanciare e riposizionare in Italia questa marca storica, ma anche per sostenere il forte impegno alla conquista dei mercati internazionali. I risultati sono stati incoraggianti: è stato riscontrato un aumento degli ordini e un incremento dei punti vendita raggiunti su tutto il territorio nazionale.