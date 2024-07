Per Vodafone primo trimestre con ricavi +2,8% a oltre 9 miliardi

Vodafone chiude il primo trimestre fiscale del 2025, che per il gruppo con base nel Regno Unito va da inizio aprile al 30 giugno, con ricavi a oltre 9 miliardi (+2,8%) e ricavi da servizi in crescita del 5,4% a 7,46 miliardi con una continua e forte crescita in Turchia e in Africa. L'utile operativo segna un incremento del 42,9% a 1,5 miliardi di euro, tramite soprattutto la plusvalenza di 0,7 miliardi di euro derivante dalla cessione del 18% di Indus Towers, che ha lasciato a Vodafone una partecipazione del 3,1%. L'EbitdaaL rettificato è in crescita del 5,1% a 2,68 miliardi. I ricavi dei servizi Vodafone Business sono cresciuti del 2,6% (+5,4% nel quarto trimestre), con un impatto sull'andamento dei progetti in Germania e nei mercati di Irlanda, Portogallo, Romania, Grecia, Repubblica Ceca e Albania ('Other Europe'). Vodafone si aspetta tuttavia, spiega in una nota, che il fenomeno si normalizzi nel resto dell'anno fiscale. La crescita dei ricavi da servizi in Africa è rimasta forte, pari al 10%, ed è stata sostenuta dagli aumenti di prezzo in Sudafrica e dal continuo e positivo slancio commerciale in Egitto. Vodafone ricorda di aver ceduto, a luglio, un'ulteriore quota del 10% in Oak, la partnership che controlla Vantage Towers, per 1,3 miliardi. La prima tranche di riacquisti di azioni per 500 milioni di euro è quasi completata. La seconda tranche inizierà a breve, segnala Vodafone. Il gruppo conferma la guidance per il 2025, che vede un Ebitdaal rettificato di circa 11 miliardi di euro e un free cash flow rettificato di almeno 2,4 miliardi di euro.