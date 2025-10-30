Mercoledì 29 Ottobre 2025
La madre di tutte le battaglie
David Allegranti
La madre di tutte le battaglie
Per turismo della neve fatturato oltre i 12 miliardi +3,6%
30 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Per turismo della neve fatturato oltre i 12 miliardi +3,6%

Jfc, crescono oltre 8% presenze straniere, calano italiani (-4%)

"Per il turismo della neve sarà una stagione di crescita contenuta ma solida: +3,8% di presenze complessive, grazie al forte incremento degli ospiti stranieri (tra +8% e +8,8%) che compenserà la riduzione delle presenze italiane (-3,9%) e il consistente calo dei giornalieri (-14,5%). Il fatturato complessivo della filiera della montagna bianca italiana raggiungerà i 12 miliardi e 101 milioni di euro, con un incremento del +3,6% rispetto alla scorsa stagione". Lo annuncia Massimo Feruzzi, ceo di Jfc e responsabile dell'Osservatorio Italiano del Turismo Montano, che parla di una stagione "positiva ma non euforica".

