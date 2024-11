Per sindacati Fvg in alcune fabbriche 100% adesione sciopero

"L'adesione allo sciopero generale è stata massiccia in tutta la regione, con punte dell'80 e addirittura del 100 per cento in alcune realtà": lo hanno reso noto Cgil e Uil Fvg che hanno indetto la protesta. "Affollatissima, sin da subito, la manifestazione regionale, che si è tenuta a Pordenone - si legge nella nota sindacale - con il concentramento in piazza Risorgimento. Alla manifestazione, assieme a lavoratrici e lavoratori, anche giovani e tanti pensionati, bandiere di partiti e la partecipazione del Coordinamento Salute Fvg a difesa della sanità, uno dei temi forti di questo sciopero". "I primi dati parlano di adesioni molto elevate nel metalmeccanico in provincia di Pordenone - conclude il comunicato - Electrolux Porcia, Nidec, Savio e Brovedani al 90%, Cimolai 85%, Zml 80%, Electrolux Professional 70%. Inoltre, alla Sodexo (mensa Electrolux) 100%, Roncadin 16%, Marine Interiors (Gruppo Fincantieri) 80%, Licar (settore legno arredo) 60%. Nel settore trasporti pubblici, 50% a Trieste e 80% a Gorizia".