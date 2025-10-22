Per sigarette aumento progressivo, fino a 40 cent nel 2028

Il nuovo calendario fiscale per le accise delle sigarette comporterà incrementi annuali dei prezzi dei singoli pacchetti che partono da una media di 15 centesimi nel 2026 fino a salire a circa 40 centesimi dal 2028. E' quanto si legge nella Relazione tecnica alla manovra. "Dalla disposizione in esame deriverebbe complessivamente, al fine di recuperare i margini di ricavo, un aumento del prezzo equo per tutte le fasce di prezzo, pari in media a circa 15 centesimi a pacchetto per il 2026, a circa 25 centesimi a pacchetto per il 2027 e a circa 40 centesimi a pacchetto a decorrere dal 2028", si spiega.
Mercoledì 22 Ottobre 2025
Ultima oraPer sigarette aumento progressivo, fino a 40 cent nel 2028