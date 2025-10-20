Lunedì 20 Ottobre 2025
Ultima oraPer le sigarette 15 cents un più nel 2026, 60 cents in tre anni
20 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Per le sigarette 15 cents un più nel 2026, 60 cents in tre anni

Gli aumenti delle accise così come previsti dalla prima bozza della manovra avranno un effetto sui prezzi delle sigarette di 14-15 centesimi nel 2026, arrivando ad un totale di 60 centesimi nei tre anni di programmazione. E' quanto emerge dai calcoli di fonti di settore, che indicano anche rincari di 12 centesimi per le sigarette elettroniche. Le compagnie potranno comunque decidere se traslare effettivamente l'intero rialzo sul prezzo al consumo o se assorbirlo in tutto o in parte.

