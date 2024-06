Per le banche sale il rischio cyber, attesa per il test Bce

Non solo truffe ai clienti. Le minacce cyber e di hacker sul settore bancario e finanziario, a causa della tecnologia sempre più diffusa e dei conflitti geopolitici, hanno assunto una dimensione tale da poter potenzialmente paralizzare non solo un singolo istituto ma larga parte del settore. I rischi di questo tipo sono così oramai inseriti ai primi posti nei controlli di vigilanza della Bce ed è prossima la pubblicazione dei risultati dello stress test avviato da Francoforte a febbraio. Un esercizio nato proprio per verificare, in caso di un attacco che ne paralizza l'operatività, la capacità di risposta e di contromisure. L'attenzione è massima ovviamente anche alla Banca d'Italia e alle autorità pubbliche in primis l'Agenia per la cybersicurezza nazionale che operano da tempo in stretta collaborazione. Non a caso mercoledì l'esecutivo Abi ospiterà il dg dell'agenzia Bruno Frattasi mentre il governatore Fabio Panetta ha anche di recente sottolineato come il comparto sia "un obiettivo appettibile" e con aumento degli attacchi, anche gravi.