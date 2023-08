Per la benzina ritocchi al rialzo, 2,020 euro in autostrada

Ancora ritocchi in rialzo per il prezzo medio in modalità self sulla rete autostradale per la benzina - oggi a 2,020 euro al litro in modalità self (ieri 2,019. Era a 2,015 alla vigilia di Ferragosto) - e per il gasolio - a 1,933 euro al litro (ieri 1,932, lunedì scorso a 1,930, la vigilia di Ferragosto a 1,921). Il livello dei prezzi emerge dall'aggiornamento quotidiano del ministero delle Imprese e del made in Italy. Sulla rete stradale ordinaria il record del prezzo medio più alto 'self' per la benzina tra le diverse regioni è ancora in Basilicata a 1,972 euro e sale a 1,985 euro nella Provincia di Bolzano; per il gasolio 'self' con 1,874 euro al litro la regione con il prezzo medio più alto diventa la Calabria che scavalca la Valle D'Aosta (con la Liguria a 1,873 euro); prezzo medio che in Provincia di Bolzano sale a 1,891 euro.