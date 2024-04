Per Gerrit Marx è un ritorno in Cnh, rinviato l'Investor Day

Per Gerrit Marx quello in Cnh Industrial è un ritorno dopo gli anni alla guida di Iveco Group. Era stato, infatti, presidente dal 2019 al 2021 della divisione veicoli commerciali speciali, Marx sostituirà dal primo luglio Scott W. Wine "che - dice una nota di Cnh - ha deciso di lasciare la società dopo aver supervisionato con successo la realizzazione del Piano Industriale 2021". Il consiglio di amministrazione ha approvato la sua richiesta "di lasciare la società al termine dell'attuale ciclo di business plan triennale per perseguire altri interessi". Il board ha deciso che la presentazione dell'Investor Day prevista per il 21 maggio sarà rinviata a una data successiva per consentire a Marx di guidare la pianificazione e gli obiettivi dell'azienda per la prossima fase di sviluppo. Nel frattempo, i risultati finanziari del primo trimestre della società saranno presentati, come previsto, in una conference call il 2 maggio a Wine, che continuerà a ricoprire il ruolo di ceo della società fino alla fine di giugno.