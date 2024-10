Per colf e badanti Bonus Natale con la dichiarazione dei redditi

I lavoratori che percepiscono redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale, perché privi di un sostituto d'imposta (come i lavoratori domestici), e tutti quelli che pur avendone diritto non hanno ricevuto l'indennità, potranno richiederla nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024 che si presenterà l'anno prossimo. E' quanto chiarisce l'Agenzia dell'Entrate nella rivista online FiscoOggi alla luce della circolare diffusa la scorsa settimana. I lavoratori dipendenti interessati al beneficio sono coloro che nel 2024 conseguono un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro e che nello stesso periodo d'imposta hanno il coniuge e almeno un figlio fiscalmente a carico (o, in presenza di un nucleo familiare "monogenitoriale", almeno un figlio a carico). È necessario, inoltre, che l'imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente sia maggiore della detrazione spettante per la stessa tipologia reddituale. Tutti coloro che hanno un sostituto d'imposta dovranno fare richiesta al datore di lavoro con un'autocertificazione sul possesso dei requisiti.