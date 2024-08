Per Banca Mediolanum utile primo semestre +24% a 450 milioni

Banca Mediolanum chiude il primo semestre del 2024 con un utile netto in crescita del 24% su base annua a 449,9 milioni di euro. Il totale delle masse gestite e amministrate ammonta a 129,5 miliardi, in aumento del 15% rispetto al 30 giugno scorso e del 10% dalla fine del 2023. Gli impieghi alla clientela retail del gruppo si attestano a 16,95 miliardi, stabili rispetto sia al 30 giugno 2023 sia al 31 dicembre. L'incidenza dei crediti deteriorati netti resta contenuta e pari allo 0,81%. Il Common Equity Tier 1 Ratio al 30 giugno 2024 si attesta al 23,7%. Le commissioni nette sono pari a 587,4 milioni, in aumento del 15% rispetto al primo semestre 2023, anche "grazie alla consistente raccolta netta in prodotti di risparmio gestito ed alla buona performance dei mercati", evidenzia Mediolanum. "Sono molto soddisfatto dei risultati eccellenti di questo primo semestre del 2024, che esprimono una crescita significativa in termini di clienti, di patrimonio, che supera i 129 miliardi, e di redditività", commenta l'amministratore delegato Massimo Doris. "Ciò riflette il successo della nostra strategia, che guarda sempre al lungo periodo e mette il cliente al centro", aggiunge.