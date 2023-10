Pensioni, Giorgetti impone stretta più forte del passato

"I pensionamenti anticipati ci sono delle forme rafforzate e restrittive rispetto al passato". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti rispondendo in conferenza stampa sul passaggio da quota 103 a quota 104. "Non ci sarà più né Ape sociale né quota 103 nella forme previste l'anno scorso - ha poi ulteriormente chiarito -. Sarà molto più restrittivo l'accesso alla pensionamento anticipato. I lavori non sono in corso. Stanno definendo la relazione tecnica".