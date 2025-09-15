Lunedì 15 Settembre 2025

L’Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
L’Italia sia solida con la Nato
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Aouani bronzoViolenza SulmonaIsraele GazaUcrainaPapa LeoneOmicidio Kirk
Acquista il giornale
Ultima oraPechino accusa Nvidia di violazione delle regole antitrust
15 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Pechino accusa Nvidia di violazione delle regole antitrust

Pechino accusa Nvidia di violazione delle regole antitrust

Supplemento d'indagine. A Madrid colloqui Cina-Usa sul commercio

Supplemento d'indagine. A Madrid colloqui Cina-Usa sul commercio

Supplemento d'indagine. A Madrid colloqui Cina-Usa sul commercio

L'Antitrust cinese ha ritenuto Nvidia responsabile della violazione delle regole nazionali sulla concorrenza, in base ai risultati di un'indagine preliminare, promettendo un'istruttoria aggiuntiva poco dopo l'inizio del secondo giorno di colloqui sul commercio tra Pechino e Washington, in corso a Madrid. La State Administration for Market Regulation, in una nota, non ha tuttavia dichiarato se punirà il colosso Usa mondiale dei microchip specializzati nell'Intelligenza artificiale.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata