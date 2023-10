Pausa sui tassi, un'opzione per Nagel?

"Una pausa" nell'aumento dei tassi "potrebbe essere un'opzione". Lo ha affermato il Presidente della Bundesbank, Joachim Nagel, in un'intervista a Cnbc a Marracheck in occasione della riunione del Fmi. "La bestia è ancora qui ma in qualche modo l'abbiamo domata", ha sottolineato, riferendosi all'inflazione.