Patuelli,manovra è sacrificio ma non più costi per clienti

Le misure previste dal governo nella Manovra sulle Dta (imposte differite attive) e di cui non è chiaro ancora l'impatto, "sono un sacrificio per le banche" ma "non mi aspetto un aumento di tariffe e costi dei servizi" per i clienti, "saranno assorbite nei conti economici" degli istituti di credito. Lo afferma il presidente Abi Antonio Patuelli secondo cui "per noi è un posticipo della detrazione" che ha dei costi. Patuelli ha sottolineato come "non è la prima volta che viene deciso un allungamento delle detrazioni Speriamo che la ripresa del paese nei prossimi anni comporti un minor bisogno di aumentare le entrate".