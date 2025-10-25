Sabato 25 Ottobre 2025

Bruno Vespa
Ultima oraPatuelli, utili banche? Le banche hanno pagato da sole crisi
25 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Patuelli, utili banche? Le banche hanno pagato da sole crisi

Presidente Abi, conto economico è fatto di profitti e perdite

Tutte le crisi bancarie italiane salvo una (Mps ndr) sono state affrontate tutte con risorse delle banche concorrenti e persino una la popolare di Bari che è stata nazionalizzata dopo il risanamento costato 1 miliardo alle altre banche". Lo afferma il presidente dell'Abi Antonio Patuelli all'evento Tuttosoldi organizzato da La Stampa. "Quando ci sono stati anni di enormi perdite la generalità del mondo bancario italiano è ricorso a proprie risorse" ricordando che il "conto economico è fatto di prodotti e perdite" aggiungendo inoltre come le banche hanno affrontato "nove anni e mezzo di tassi a zero" e una "solo puntata verso l'alto" ora terminata dei tassi.

