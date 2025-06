Patuelli: Regole Ue uniformi per le banche, critica il veto portoghese

Il presidente Abi Antonio Patuelli chiede "regole uguali per tutti nella Ue" sulle banche a seguito "del veto da parte del governo del Portogallo" sull'acquisizione di Novo Banco da parte della spagnola Caixa. "Questi veti - spiega al congresso Acri - producono uno stop all'Unione Bancaria" e sono "in contraddizione con il trattato di Maastricht".

"I tassi della Bce che sono i più bassi fra i principali paesi dell'Occidente e la metà di quelli americani", "stanno favorendo l'afflusso verso il nostro paese di capitali", ha aggiunto sottolineando come la riduzione progressiva dello spread giunto sotto i 100 punti, dipende "dal comportamento dell'Italia "ma anche da flussi di liquidità da paesi lontani che hanno meno fiducia nelle loro valute".

Il presidente Abi ha infatti rimarcato "il successo della moneta unica europea" e la sua stabilità. Un elemento "che gli italiani conoscono bene perché si ricordano ancora dei tassi di sconto al 19,5% e dell'inflazione incredibile ai tempi della lira".