Giovedì 2 Ottobre 2025

Pierfrancesco De Robertis
2 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Patuelli, per le banche rischi in arrivo nel 2026 e 2027

Presidente Abi: 'Effetto dazi e cambio tassi Bce'

"Il 2025 è un anno di passaggio ma il 2026 e il 2027 saranno molto sfidanti" per banche, anni "che saranno caratterizzati dai rischi dell'export dovuti ai dazi", che già si vedono e dalla "possibilità che vi siano minori utili da commissioni" in un contesto caratterizzato dal calo dei tassi Bce. E'quanto ammonisce il presidente dell'Abi Antonio Patuelli nel suo intervento alla giornata del credito.

"In queste settimane iniziano a vedersi gli effetti dei dazi" sull'export e le imprese "e se ci sono rischi di crisi per le imprese, conseguentemente anche le banche ne potrebbero e ne potranno soffrire" ha detto. Patuelli ha quindi sottolineato come da "sette mesi il credito alle famiglie cresce e da due mesi anche quello alle imprese", l'andamento "dipenderà dal contesto generale e vedremo se il cavallo berrà nel nuovo contesto dei tassi".

