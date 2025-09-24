Mercoledì 24 Settembre 2025

La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
24 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Patuelli, le banche non hanno rendite di posizione

"Le banche non hanno rendite di posizione e vengono da anni difficilissimi per crisi di imprese e del debito sovrano, recessioni, epidemie, catastrofi naturali, guerre, cui hanno fatto e fanno fronte con grandi aumenti di capitale, accantonamenti e ristrutturazioni sempre socialmente rispettose e realizzate con costruttivi accordi con le Rappresentanze Sindacali". Lo afferma il presidente dell'Abi Antonio Patuelli nella lectio magistralis su "Etica ed economia alla Link University a Roma.

"Salvo nel caso di una sola banca nazionalizzata, le banche hanno dovuto farsi carico", "dei salvataggi di banche concorrenti" ha ricordato.

