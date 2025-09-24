Patuelli, le banche non hanno rendite di posizione

"Le banche non hanno rendite di posizione e vengono da anni difficilissimi per crisi di imprese e del debito sovrano, recessioni, epidemie, catastrofi naturali, guerre, cui hanno fatto e fanno fronte con grandi aumenti di capitale, accantonamenti e ristrutturazioni sempre socialmente rispettose e realizzate con costruttivi accordi con le Rappresentanze Sindacali". Lo afferma il presidente dell'Abi Antonio Patuelli nella lectio magistralis su "Etica ed economia alla Link University a Roma.

"Salvo nel caso di una sola banca nazionalizzata, le banche hanno dovuto farsi carico", "dei salvataggi di banche concorrenti" ha ricordato.