Sabato 25 Ottobre 2025

Bruno Vespa
La prudenza di Meloni
Ultima oraPatuelli, le banche hanno pagato da sole le crisi
25 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Patuelli, le banche hanno pagato da sole le crisi

Presidente Abi: "e domani non v'è certezza"

"Tutte le crisi bancarie italiane salvo una (Mps ndr) sono state affrontate tutte con risorse delle banche concorrenti e persino una la popolare di Bari che è stata nazionalizzata dopo il risanamento costato 1 miliardo alle altre banche". Lo afferma il presidente dell'Abi Antonio Patuelli all'evento Tuttosoldi organizzato da La Stampa. "Quando ci sono stati anni di enormi perdite la generalità del mondo bancario italiano è ricorso a proprie risorse" ricordando che il "conto economico è fatto di prodotti e perdite" aggiungendo inoltre come le banche hanno affrontato "nove anni e mezzo di tassi a zero" e una "solo puntata verso l'alto" ora terminata dei tassi.

