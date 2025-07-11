Patuelli, disinnescare i dazi o c'è rischio recessione

Occorre "disinnescare" il protezionismo e i dazi per evitare effetti sui mercati e sulle banche e una "nuova recessione". Questo il monito del presidente Abi Antonio Patuelli nella sua relazione all'assemblea Abi. "Se si sviluppassero guerre commerciali, i mercati ne soffrirebbero, aumenterebbero le incertezze per le imprese, i crediti potrebbero deteriorarsi maggiormente e le banche ne subirebbero gli effetti" spiega. "Si rischierebbe una nuova recessione. Occorre - ha aggiunto - disinnescare i rischi di protezionismi e nuovi dazi, misure vecchie quanto il mondo, che penalizzano il libero mercato, le crescite economiche e sociali e la prosperità globale".