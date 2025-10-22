Mercoledì 22 Ottobre 2025

22 ott 2025
22 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
  Patuelli (Abi), 'studierò Manovra dopo esame del Senato'

Patuelli (Abi), 'studierò Manovra dopo esame del Senato'

'Seguirò con grande attenzione dibattito parlamentare'

"Per quello che riguarda il disegno di legge di Bilancio, quando sarà stampato dal ramo del Parlamento che lo esaminerà, cioè il Senato, ne prenderò visione e lo studierò in tutti i suoi combinati disposti". Così il presidente dell'Abi Antonio Patuelli, nell'intervento in videocollegamento al salone del leasing a Milano organizzato da Assilea, si è limitato a commentare la Manovra. "Seguirò con grande attenzione il dibattito parlamentare di cui sono molto rispettoso", ha aggiunto.

Parlando in generale della situazione economica, Patuelli ha poi aggiunto come le banche dovranno affrontare, nei prossimi mesi, a causa della congiuntura internazionale e i cambiamenti sul fronte dei tassi, un calo "del margine di interesse" già in riduzione "nel primo semestre 2025 " delle commissioni "che difficilmente potranno eternamente produrre risultati in incremento". "Vediamo molte complessità e dobbiamo attrezzarzi in anticipo con piena consapevolezza da parte delle banche, le imprese e le istituzioni tutte" ha concluso.

